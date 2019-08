Bei Berentzen läuft es auch ohne Alkohol

Erfolgsprodukt: Berentzen Vorstand Oliver Schwegmann legte gute Zahlen für den Mate-Tee „Mio Mio“ vor. Foto: dpa

von Anna Siemer

Haselünne. Der emsländische Getränkehersteller Berentzen mache wieder Gewinne. Im ersten Halbjahr 2019 erzielte die Unternehmensgruppe nach eigenen Angaben einen Umsatz in Höhe von 79,2 Millionen (Mio.) Euro. Das bedeutet ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Außerdem stieg das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 10,1 Prozent auf fünf Millionen Euro.