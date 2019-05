BVC-Präsidium tritt geschlossen zurück (Video)

Dr. Jürgen Vortmann. Foto: Langosch

Cloppenburg (her). Die Verantwortlichen beim BV Cloppenburg um Präsident Dr. Jürgen Vortmann sind am Dienstag geschlossen zurückgetreten. Dies erklärte das Präsidium bei einer Pressekonferenz am Mittag im Cloppenburger Rathaus. Als neuer Notvorstand wurde Dr. Lucien Olivier beim Amtsgericht in Oldenburg vorgeschlagen.