Schlägt BVC die Rettung der Frauensparte aus?

Fristlos entlassen: BVC-Trainerin Tanja Schulte wurde zwei Tage vor dem entscheidenden Spiel der Cloppenburgerinnen beim FSV Hessen Wetzlar gefeuert. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Mit einer derartigen Wendung war im Traum nicht zu rechnen: Ein privater Investor möchte für die Fußballfrauen des BV Cloppenburg die wirtschaftliche Basis schaffen, um auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen zu können.



Der Geldgeber, der namentlich nicht genannt werden möchte, hat dem Verein eine schriftliche Absichtserklärung zukommen lassen. Diese liegt der MT vor.



Gut möglich aber, dass der Vorstand diese Rettung ausschlägt. Für BVC-Präsident Dr. Jürgen Vortmann ist diese Absichtserklärung allein noch nichts wert. Zwei Tage vor dem letzten Saisonspiel hat der BVC noch eine merkwürdige Entscheidung getroffen. „Wir haben Tainerin Tanja Schulte fristlos entlassen", sagt Vortmann.