„Wir hangeln uns von Monat zu Monat“

BVC-Präsident Dr. Jürgen Vortmann im Interview mit der MT

Blick in die Zukunft: Dr. Jürgen Vortmann wurde am 28. Januar 2019 einstimmig zum Präsidenten des BV Cloppenburg gewählt. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Der Rechtsanwalt Dr. Jürgen Vortmann ist am Mittwoch genau 100 Tage im Amt beim BV Cloppenburg. Die finanzielle Lage bei dem Verein ist weiterhin prekär. „Bis zum Ende dieser Saison fehlen uns noch etwa 180.000 Euro", sagt er.