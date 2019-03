Wübbenhorst und BVC trennen sich (Update)

Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Der Medienrummel war riesig, als der Fußball-Oberligist BV Cloppenburg Ende Dezember Imke Wübbenhorst als Nachfolgerin von Olaf Blancke präsentierte. Schließlich hatte noch nie zuvor eine Frau eine deutsche Männermannschaft trainiert, die so hoch wie der BVC spielt. In rund sieben Wochen endet die Zusammenarbeit allerdings bereits wieder. Wie der BVC-Präsident Dr. Jürgen Vortmann am Donnerstagvormittag mitteilte, vereinbarten beide Seiten am Mittwochabend einvernehmlich, dass sie sich im Sommer trennen. Die sonst so auskunftsfreudige Imke Wübbenhorst wollte sich zu dem Thema nicht äußern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.