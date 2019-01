Christian Groß: Gekommen, um zu bleiben

Kapitän und Führungsspieler: Christian Groß (links) absolviert bei der U23 des SV Werder Bremen bislang eine vorzügliche Saison. Foto: Ferdi Kokenge

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg/Bremen. Eine seiner ersten Erinnerungen an den Fußball ist eng mit dem SV Werder Bremen verbunden. „Ich weiß noch, dass ich als kleiner Junge beim Fantag im Weserstadion war und Frank Rost damals im Tor stand", sagt Christian Groß. Auch wenn der gebürtige Bremer wenig später mit seiner Familie nach Cloppenburg zog und einige Jahre lang sogar für Werders „Erzrivalen" – den Hamburger SV – kickte, verlor er die Grün-Weißen nie aus den Augen. „Werder war mir immer sympathisch."