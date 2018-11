BVC: Schröder als Notvorstand bestellt

Neuer Notvorstand: Herbert Schröder. Foto: Hermes

Cloppenburg (mt). Entscheidung beim BV Cloppenburg: Das Amtsgericht Oldenburg hat am Dienstag den 62-jährigen Herbert Schröder zum Notvorstand bestellt. Dies teilte der Verein am Vormittag offiziell mit.



Schröder ist seit 2003 beim BV Cloppenburg in verschiedenen Abteilungen tätig und leitete bis heute die Geschäftsstelle. Das Gericht folgte damit dem Antrag des BV Cloppenburg, Schröder und Udo Anfang die Geschicke des Vereins anzuvertrauen.



"Zahlreiche Mitglieder und Sponsoren unterstützten diesen Antrag mit Ihrer Unterschrift und demonstrierten damit dem Gericht Ihren Rückhalt für den zukünftigen Notvorstand", heißt es in der Pressemitteilung. Die Amtszeit des Notvorstandes endet vorerst am 31. Januar 2019.