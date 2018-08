Fußball-Beilage erscheint am Freitag

Ein letzter Blick: Til Bettenstadt, Ludger Langosch, Saskia Tamm und Rolf Wulfers. Foto: Hermes

Kreis Cloppenburg (her). Die lokale Fußballszene unter die Lupe genommen hat die MT-Sportredaktion um Til Bettenstaedt, Ludger Langosch und Rolf Wulfers (von links). Den Ausblick in die neue Fußballsaison gibt es am Freitag, 10. August, in unserer Sonderbeilage „Startschuss“. Auf 56 Seiten werden die lokalen Teams beleuchtet, zudem geben die Sportredakteure wieder ihre Prognosen ab. Beim letzten Blick auf die Seiten stand ihnen MT-Mitarbeiterin Saskia Tamm zur Seite, die für das Layout verantwortlich ist. Die Sonderbeilage lesen Sie in der Ausgabe vom 10. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper.